MEXC TR Onursal Danışmanı Vugar Usi: Türkiye dijital finans dönüşümünde stratejik bir konuma sahip

Kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren MEXC TR'nin Onursal Danışmanı Vugar Usi, Türkiye'nin dijital finans ve blockchain teknolojileri açısından önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirterek şirketin Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli planlar üzerinde çalıştığını açıkladı.

Dijital finans ekosisteminin yalnızca kripto varlıklardan ibaret olmadığını belirten Usi, dünya genelinde finansal hizmetlerin köklü bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade etti. Türkiye'nin genç nüfusunu, teknolojiye hızlı adaptasyon kapasitesini ve dijital finans araçlarına olan yüksek ilgisini öne çıkaran Usi, yerel pazara yönelik yeni iş birlikleri ve projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Vugar Usi, “Finansal teknolojiler artık yalnızca bankacılık sistemleriyle sınırlı değil. Blockchain altyapıları, dijital ödemeler, varlık yönetimi ve farklı finansal hizmetler tek bir ekosistem içinde birleşmeye başlıyor. Türkiye bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

'Kullanıcı güvenliği sektörün en önemli gündemi'

Büyümenin sürdürülebilir olması için güvenlik ve şeffaflığın kritik önem taşıdığına dikkat çeken Usi, son yıllarda yaşanan gelişmelerin kullanıcı güvenliğini sektörün en öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdiğini söyledi. Rezerv şeffaflığı ve kullanıcı varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaların giderek daha fazla önem kazandığını belirten Usi, düzenli denetim ve rezerv raporlamalarının yakın gelecekte sektör standardı haline geleceğini öngördüğünü aktardı. Usi, "Dijital varlık ekosisteminde güven oluşturmanın yolu şeffaflıktan geçiyor. Kullanıcılar artık yalnızca teknolojiye değil, platformların varlık yönetimi ve güvenlik politikalarına da bakıyor. Önümüzdeki dönemde rezerv doğrulama sistemleri ve bağımsız denetimler daha da önem kazanacak" dedi.

Kullanıcıların gelecekte farklı finansal ürünlere tek bir dijital ekosistem üzerinden erişebileceğini öngördüklerini belirten Usi, blockchain teknolojisinin geleneksel finans ile yeni nesil finansal çözümleri giderek birbirine yaklaştırdığını dile getirdi. Altın, emtia, hisse senedi ve dijital varlıklar gibi farklı finansal ürünlerin teknolojik altyapılar sayesinde çok daha erişilebilir hale geldiğini ifade eden Usi, finans sektöründeki dönüşümün önümüzdeki yıllarda hız kazanmaya devam edeceğini aktardı. Vugar Usi, “Dünya genelinde finansal sistemler yeniden şekilleniyor. Kullanıcıların daha hızlı, daha şeffaf ve daha erişilebilir finansal hizmetlere ulaşabildiği bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin de bu dönüşümde önemli ülkelerden biri olacağına inanıyoruz" diye konuştu.