MicroStrategy, Bitcoin alımlarına devam ediyor
MicroStrategy, yaklaşık 1,25 milyar dolar karşılığında 13.627 Bitcoin daha alarak toplam Bitcoin varlığını 687 bin adedin üzerine çıkardı.
Yatırım kuruluşu MicroStrategy, Bitcoin alımlarına devam ediyor.
MicroStrategy, yaklaşık 1,25 milyar dolar karşılığında 13.627 adet Bitcoin satın aldığını açıkladı. İşlem ortalama 91.519 dolar seviyesinden gerçekleşti.
Bitcoin yatırımları ile tanınan şirketin açıklamasına göre, 05-11 Ocak dönemi itibarıyla şirketin elindeki Bitcoin miktarı 687.410 adede ulaştı. Bu varlıkların toplam maliyeti yaklaşık 51,8 milyar dolar olurken ortalama alım fiyatı 75.353 dolar seviyesinde bulunuyor.