MicroStrategy hisse satıp Bitcoin aldı
MicroStrategy, 297 bin 940 adet hissesini satarak 592 Bitcoin aldı. Şirket, toplam Bitcoin varlığını 717 bin 722’ye çıkardı.
MicroStrategy Inc, 17-22 Şubat 2026 tarihleri arasındaki “piyasada satış” programı kapsamında 297.940 adet A Sınıfı hisse sattığını ve 39,7 milyon dolar kaynak sağladığını açıkladı.
Şirket, elde edilen gelirin ortalama 67.286 dolar fiyattan 592 adet Bitcoin alımında kullanıldığını açıklarken, işlem maliyetleri dahil toplam tutarın 39,8 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 717.722 adede yükseldi. Söz konusu varlıkların toplam 54,56 milyar dolar bedelle ve Bitcoin başına ortalama 76.020 dolar maliyetle edinildiği belirtildi.