Nvidia'ya tekel celbi geldi, hisseler çakıldı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yapay zeka işlemcilerinin en büyük sağlayıcısı Nvidia Corp. ve diğer şirketlere rekabet yasalarını ihlal ettiklerine dair kanıt arayışıyla mahkeme celpleri gönderdi. Bu adım, Nvidia’ya yönelik yürütülen soruşturmanın daha da derinleştiğini gösteriyor.

Bloomberg News'in haberine gçre daha önce bilgi toplayan bakanlık, şimdi yasal olarak bağlayıcı mahkeme celpleri göndererek, ilgili şirketleri bilgi sağlamaya zorluyor. Soruşturmaya aşina olan kaynaklara göre antitröst yetkilileri, Nvidia’nın müşterilerinin başka tedarikçilere geçişini zorlaştırdığı ve yalnızca kendi çiplerini kullanmayanları cezalandırdığı endişesini taşıyor.

Nvidia hiseleri dün yüzde 10 düşerek 279 milyar dolarlık rekor kayıp yaşamıştı. Şirketin hisseleri 2,6 trilyon dolara inerken Nvidia bu haberin ardından hisseler bir darbe daha aldı. Yine de şirketin patlayıcı satış büyümesi nedeniyle hisse değeri bu yıl iki katından fazla artış göstermiş durumda.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Haziran ayındaduyurulan soruşturma kapsamında, DOJ yetkilileri, Nvidia dışındaki teknoloji şirketleriyle de temas kurarak bilgi topluyor. Soruşturmayı DOJ’un San Francisco ofisi yürütüyor.

Nvidia ise pazar liderliğini ürünlerinin kalitesine dayandırıyor. Şirket, yaptığı açıklamada, “Nvidia, performans ve müşteri memnuniyetiyle kazanıyor. Müşteriler, kendileri için en uygun çözümü seçme özgürlüğüne sahip” ifadelerini kullandı.

RunAI satın alması inceleme altında

Düzenleyiciler ayrıca Nvidia’nın Nisan ayında duyurduğu yapay zeka yazılımı üreticisi RunAI’yi satın almasını da mercek altına aldı. Bu birleşmenin, müşterilerin Nvidia çiplerinden vazgeçmesini zorlaştıracağına dair endişeler bulunuyor. Ayrıca, Nvidia’nın, teknolojisini yalnızca kendi sistemlerini satın alan müşterilere tercihli fiyatlandırma yapıp yapmadığı da inceleniyor.

Yapay zeka çiplerindeki liderliği güçleniyor

Nvidia, grafik kartlarıyla adını duyurmuş olsa da yapay zeka modelleri geliştirmek için kullanılan çipler konusundaki liderliğiyle dikkat çekiyor. Şirket, yapay zeka dağıtımını hızlandırmak amacıyla sunucu, yazılım ve hizmetlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi geliştirdi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, ürünlerini hızlıca kullanabilecek müşterilere öncelik vererek stok birikimini önlemeyi ve yapay zekanın yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Nvidia, Microsoft ve Meta gibi dev şirketlerin donanım bütçelerinin %40’ından fazlasını aldığı bir tedarik zinciri devi haline geldi. Nvidia’nın H100 hızlandırıcılarına yönelik yoğun talep, bu ürünlerin 90.000 dolara kadar fiyat bulmasına neden oldu.

Nvidia’nın rekor gelir beklentisi

Analistlerin projeksiyonlarına göre, Nvidia'nın 2024 takvim yılında 120,8 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor. Bu rakam, 2020’deki 16 milyar dolarlık gelirine kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor ve büyük oranda veri merkezi biriminden kaynaklanacak.

Nvidia'nın başarıları, düzenleyicilerin dikkatini çekmeye devam ederken, dünya genelindeki hükümetler yapay zeka yeteneklerine erişimin ekonomik ve ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Fransa da soruşturma başlatabilir

Nvidia'nın Fransa'da rekabete aykırı uygulamalar gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Fransız düzenleyici kuruluş, yapay zeka alanındaki rekabete ilişkin yayınladığı raporda, çip sağlayıcıları tarafından kötüye kullanım riskini vurguladı. Temmuz ayının başında basına yansıyan haberlerde Nvidia'nın CUDA çip programlama yazılımına bağımlılığına ve CoreWeave gibi yapay zeka odaklı bulut hizmeti sağlayıcılarına yaptığı yatırımlara ilişkin endişelerini dile getirdi. Şirketler, Fransız antitröst kurallarını ihlal ettiklerinde küresel yıllık cirolarının yüzde 10'una varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar, ancak tavizler de verilebiliyor.