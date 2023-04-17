OKX, Istanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve önde gelen Web3 teknoloji şirketi olan OKX, kripto dünyasının gelişimi adına faaliyetlerine devam ediyor. OKX, şimdi de isim sponsorluğunu üstlendiği Istanbul Fintech Week’in katılımcılarına kripto ekosisteminin yapısını, vizyonunu ve perspektifini anlattı.

Etkinlik alanında kurulan OKX standında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, standı ziyaret edenlerin soruları yanıtlandı ve OKX’in Türkiye’de yürüttüğü iş süreçleri hakkında bilgi verildi. Organizasyonun açılış konuşmasını (Merkeziyetsiz Ortamda Merkezi Trading’in Dönüşümü) üstlenen OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, kripto para dünyasına ilişkin güncel konjonktürü değerlendirirken; şeffaflık politikaları, rezerv kanıtları ve regülasyonları kapsayan ufuk açıcı bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Istanbul Fintech Week, bir kez daha yarattığı atmosferle sürekli değişen finansal hizmetler endüstrisindeki paydaşlara küresel bir tartışma ve bilgi alışverişi zemini sundu. İlk üç organizasyonda yaklaşık 30 ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı ağırlayan etkinlik, inovatif zihinleri ve girişimcileri bir araya getirdi. Etkinlik süresince, sektörün önde gelen isimleri Blockchain Festivali ve Dijital Finans Zirvesi başlıklarıyla düzenlenen zirvelerde, finansal teknolojiler dünyasındaki iki temel alanı masaya yatırdı.

Sektörün gelecek kılavuzu: Regülasyonlar

Merkeziyetsiz finans alanındaki regülasyon tartışmalarının sürdüğü bugünlerde regülasyonların önemine dikkat çeken Tim Byun, ulus devletlerin yapacağı regülasyon hamlelerinde uzman isimlerin görüşlerinin alınması ve toplanan fikirlerin ortak bir akıl etrafında şekillenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Sektöre yönelik algıların daha olumlu hâle gelmesi adına belirli regülasyonların getirilmesi gerektiğini ifade eden uzman isim, böylelikle borsalar ve yatırımcıların daha geniş bir hareket imkânı bulmasının önünün daha da açılacağını belirtti.