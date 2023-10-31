OKX, ‘Rezerv Kanıt Raporu’nu yayımladı

Teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX, 12. aylık Rezerv Kanıt Raporu’nu (PoR) yayımladı. Rapora göre, kullanıcı varlıklarının rezervlerinde 12,5 milyar dolar değerinde ana varlık bulunduruyor.

Ekim ayı beyanı ile birlikte PoR raporları bir yılını tamamlarken OKX, sıfır bilgi kanıtları, Merkle ağacı teknolojisi ve varlık kapsamının genişletilmesi gibi yeni özellikler ve iyileştirmeler de getirerek sektörün yeni standartları benimsemesinin de yolunu açtı.

OKX’in Pazarlama Direktörü Haider Rafique konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu önemli kilometre taşı, yüz binlerce blok zinciri adresini yayımlamak, güven gerektirmeyen doğrulamaya olanak tanıyan sıfır bilgi (ZK) teknolojisini uygulamak ve aldığımız geri bildirimleri dinleyerek raporu iyileştirmeyi sürdürmek için on iki ay boyunca harcadığımız yoğun çabaları temsil ediyor. OKX olarak, güven ve şeffaflık temeli üzerinde yükselecek bir kripto endüstrisi için standartları belirliyoruz. OKX kullanıcısı olsun ya da olmasın, herkesi Rezerv Kanıtı’mıza bu perspektiften yeniden bir göz atmaya davet ediyorum.”

Rezerv Kanıt Raporu 22 dijital varlığı kapsıyor

Yaygın olarak kullanılan 22 dijital varlığı kapsayan Rezerv Kanıt Raporu OKX’in art arda 12 ay boyunca tüm bu varlıklar için yüzde 100’ü aşan bir rezerv oranını koruduğunu gösteriyor. BTC, ETH ve USDT’ye ek olarak rezerv oranı gösterilen varlıklar şunlar: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX ve UNI. OKX’in güncel rezerv oranları ise şu şekilde:

1. BTC: Yüzde 103

2. ETH: Yüzde 102

3. USDT: Yüzde 103

Rezerv Kanıtı yaklaşımını sürekli olarak geliştirip iyileştiren OKX, kısa süre önce ayrıca blok zinciri uzmanı Nic Carter tarafından büyük borsalar arasında en yüksek kalite derecesine layık görülmüştü. OKX, Rezerv Kanıtı için zk-STARK teknolojisini kullanıma sunarak kullanıcıların borsanın ödeme gücünü ve varlıklarının rezervlerinin tutulduğunu bağımsız olarak teyit etmesine olanak tanıdı.

Kasım 2022’de ilk kez yayımlandığından bu yana yüz binlerce kullanıcı, OKX’in PoR sayfasını ziyaret ederek kendi denetim raporlarını görüntüledi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.