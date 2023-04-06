OKX'in kurumsal işlem hacmi milyar dolar sınırını geçti

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve Web3 teknoloji şirketi olan global kripto para borsası OKX, kurumsal traderlar için özel olarak kullanıma sunduğu ‘Likit Piyasa’nın bu yıl yakaladığı işlem hacminin 1 milyar doları aştığını açıkladı.

Kullanıcı isteklerine bağlı olarak kullanıma sunulan OKX Likit Piyasa, derin kurumsal likidite erişiminin yanı sıra geniş ölçekte çalışacak future spread’ler, büyük opsiyonlu blok alım satımı ve spot OTC dahil olmak üzere bir dizi kripto alım satım stratejisine ulaşma fırsatı sunuyor. Ayrıca OKX Likit Piyasa traderların çiftlik fonlama oranları için verimli ve düşük riskli spread alım satımını kolaylıkla yürütmesine, nakit ve taşıma (cash and carry) işlemleri yoluyla getiri elde etmesine ve süresi dolmuş vadeli işlem hedgelerini döndürmesine olanak tanıyor.

Yapılan açıklmaya göre yakalanan bu hızlı büyüme ivmesinin temelinde ise OKX'in özellikle kurumsal müşteriler için ürün geliştirmeye verdiği önem yer alıyor.

“Kurumsal traderların uğrak yeri”

OKX Likit Piyasa’nın yakaladığı başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Global Kurumsal İdari Müdürü Lennix Lai, “Kurumsal müşteriler likidite, üstün nitelikli ücret yapıları ve gelişmiş işlem stratejilerinin akıcı bir şekilde uygulanmasını arzu ediyor.

Likit Piyasa’yı müşterilerimizin taleplerine karşılık bulabileceği bir alan olarak tasarladık, geldiğimiz noktada pazarın bu yaklaşımımıza yanıt verdiğini görüyoruz. Amacımız, kurumsal trader’ların ihtiyaçlarını dinlemekle birlikte; en iyi platformu oluşturmak adına teknik alandaki uzmanlığımızı, yaratıcılığımızı ve ürün tasarımımızı da kullanarak onların uğrak yeri haline gelmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurumsal müşterilere yenilikler sunuyor

Entegre bir pozisyon oluşturucu sunan ve iki yönlü fiyat teklifleriyle anonim fiyat teklif taleplerini etkinleştiren OKX Likit Piyasa iş akışlarını otomatize ederken bu özelliği OKX’in geleneksel fiyat teklif talebi sürecini gözden geçirmesine de olanak sağlıyor.

OKX kullanıcıları, çok ayaklı stratejiler oluşturmanın yanı sıra bir tıkla future spread’ler ve temel işlemler için teklif isteğinde de bulunabiliyor. Ayrıca platform, sahip olduğu yüksek güvenlik anlayışı sebebiyle de kullanıcılara güvenli bir kullanım deneyimi sunuyor. Güvenliğim temel bileşenlerini ise risk yönetimi ve ödeme sistemi sayesinde uçtan uca bağlantı ile desteklenen önde gelen bir güvenlik anlayışı oluşturuyor.