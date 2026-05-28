Orta Doğu gerilimi kripto para piyasasından 80 milyar dolar sildi

Kripto para piyasaları son 24 saatte yaklaşık 80 milyar dolarlık değer kaybı yaşadı. Kayıplar, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri saldırı dalgası düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından hız kazandı.

Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkiliye göre ABD ordusu, çarşamba gecesi İran’a ait bir askeri hedefe yeni saldırılar düzenledi ve Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu belirtilen dört İran dronunu düşürdü. Yetkili, “Bu adımlar ölçülü, tamamen savunma amaçlı ve ateşkesi korumaya yönelikti” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ise misilleme olarak Kuveyt’teki bir ABD hava üssünü hedef aldığını açıkladığı bildirildi.

Saldırılar, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in operasyonlarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Beyaz Saray’daki kabine toplantısında İran ile yürütülen süreçten “memnun olmadığını” söyledi ve yeni askeri adımların sinyalini verdi.

Bitcoin’de 1,5 ayın en düşük seviyesi

ABD’nin saldırıları, kripto para piyasalarını nisan ortasından bu yana görülen en düşük seviyelere çekti. Piyasalar hafta başında Trump’ın bir barış anlaşmasının yakında tamamlanabileceğine yönelik açıklamalarının ardından yükseliş göstermişti.

Bitcoin gün içinde yüzde 3,5 değer kaybederek Coinbase borsasında 72 bin 646 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin, 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hala “yüksek riskli”

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, Cointelegraph’a yaptığı değerlendirmede yatırımcıların artan jeopolitik riskleri, olası petrol arzı kesintilerini ve güvenli liman arayışını fiyatladığını söyledi.

Ruck, “Bitcoin ve Ethereum uzun vadede korunma aracı olarak görülse de belirsizlik dönemlerinde hâlâ yüksek riskli varlıklar gibi hareket ediyor” dedi.

Ethereum da sert geriledi

Yatırımcıların şimdi Orta Doğu’daki gerilimin tırmanma riskini, bunun enflasyon ve Fed politikası üzerindeki olası etkilerini izlediğini belirten Ruck, kripto piyasasında likiditenin hızla azaldığını ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edildiğini ifade etti.

Ethereum da saldırı haberlerinin ardından sert geriledi. ETH, psikolojik eşik olarak görülen 2 bin dolar seviyesinin altına inerek yüzde 4’ten fazla düşüşle 1.976 dolara kadar geriledi. Böylece Ethereum, mart sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü.