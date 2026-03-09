Orta Doğu gerilimi kripto piyasasını sarstı: Bitcoin 70 bin doların altına indi

Hafta sonu satış baskısının artmasıyla 70 bin doların üzerinde kalamayan Bitcoin, 65 bin 639,70 dolara kadar geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise toparlanma çabası dikkat çekiyor. En büyük kripto para birimi, 67 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken son işlemlerde yaklaşık 67 bin 420 dolar seviyesinde ve günlük bazda yüzde 0,3 artıda işlem görüyor.

Makro gelişmeler kriptoyu yönlendiriyor

Piyasadaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Saxo Bank analistleri, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük dijital varlıkların önemli psikolojik seviyeleri koruduğunu ancak piyasa duyarlılığının hala makroekonomik gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Analistler özellikle petrol fiyatları, faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin kripto piyasasında dalgalanmayı artırdığına dikkat çekti.

Aylık kayıp yüzde 20’ye ulaştı

Cnbc-e'nin haberine göre, Bitcoin’de son dönemdeki satış dalgası dikkat çekici boyutlara ulaştı. En büyük kripto para, ay başından bu yana yaklaşık yüzde 20, yılbaşından bu yana ise yüzde 23 değer kaybetti. Uzmanlar, enerji fiyatları ve küresel faiz beklentilerindeki değişimin kripto piyasasında yön belirlemeye devam edeceğini belirtiyor.