Orta Doğu'daki gerilim Bitcoin'de düşüşe neden oldu

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında devam eden anlaşmazlıklar kripto para birimlerinde aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

Mayıs ayında 82 bin 390 dolara kadar çıkan Bitcoin, 1 Haziran saat 21.35’de yüzde 3 düşüşle 71 bin 551 dolara geriledi. Son geri çekilmeyle birlikte amiral kripto para biriminde aylık yüzde 9, yıllık ise yüzde 32 oranında düşüş gerçekleşti.

İran’ın İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gerekçe göstererek ABD ile yapılan müzakereleri durdurma kararı, yatırım araçlarında dalgalı hareketlere neden oldu. Petrol fiyatları yükselirken altın ve kripto para birimlerinde sert satışlar öne çıktı.