Oyun odaklı kripto para birimlerinin piyasa değeri 7,1 milyar dolar

Video oyun ve kripto para birimlerini finansal perspektifte buluşturan GameFi kavramının yükselişi, dijital dünyanın güçlü ekonomileri arasında görülen video oyun pazarında da yenilikleri beraberinde getirdi. Oyuncu deneyimini iyileştiren, oyun stüdyolarına yeni bir gelir modeli sunan oyun odaklı kripto para birimleri, 2023'te revaçta olmayı sürdürdü. CoinMarketCap'te listelenen oyun odaklı kripto para birimi sayısının 480 seviyesinde seyrettiği görülürken, oyunlarda kullanılan bu kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 7,1 milyar dolar olduğu görüldü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan yerli oyun stüdyosu ve yayıncısı Unipoly Games'in Kurucu ve CEO'su Emir Emad ve Kurucu Ortak Onurhan Aydoğan , “Oyun içi harcamalarda kullanılan kripto para birimlerinin değerleri, genel kripto para dinamiklerinden farklı bir mekanizmaya sahip. Bir yatırım aracı olarak görülmeyen, aksine oyun içi harcamaları kolaylaştırmak için pek çok oyunsever tarafından tercih edilen bu kripto para birimleri, eğlence dünyası için yeni bir ekonomi oluşturuyor” ifadelerini kullandılar.

İkinci çeyrekte 700 bin cüzdan aktivitesi

DappRadar tarafından Blockchain Gaming Alliance ortaklığında hazırlanan Blokzinciri Oyunlarının Durumu 2023 ikinci çeyrek raporuna göre, bahsi geçen dönemde blokzinciri oyunlarında 700 bine yakın benzersiz cüzdan aktivitesi görüldü.

Halihazırda yüz binlerce oyuncunun oyunlarda geçen kripto para birimlerini kullandığına dikkat çeken Emir Emad, “Önde gelen kripto para borsalarından biri tarafından 2022'nin başında yapılan tahminler, GameFi piyasa değerinin 2025'e kadar 50 milyar dolar seviyesine ulaşacağını gösteriyor. Bu durum, bu alandaki güvenilir projelerin ve farklı oyunları ortak bir kripto para biriminde buluşturan yaklaşımların artışıyla desteklenecek. Oyuncular, dünyanın her yerindeki diğer oyunseverlerle, oyunun dışına çıkmadan takas edebildikleri, karşılığında ürün, hizmet, karakter tasarımı veya özellik satın alabildikleri kripto para birimlerini benimsemeye istekli. Zira oyun içi kripto para birimler, tıpkı bir ülkenin para birimi gibi, o oyun sınırları içindeki her yerde kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

2024 sonuna kadar 100 oyunda kullanılacak

Oyun içi kripto para birimlerinin tam potansiyelini gerçekleştirebilmesinin, birlikte çalışabilir altyapılarla mümkün olacağını kaydeden Emir Emad, “Oyun içi harcamaların geçer akçesinin kripto paralar olacağı bir geleceğe ilerlerken; birden fazla oyun oynayan ve her oyunda harcama yapan bir oyunseverden, kripto cüzdanında her oyun için ayrı kripto para birimini tutmasını beklemek kullanıcı dostu bir yaklaşım değil. Blokzinciri teknolojisinin odağında merkeziyetsizlik ve birlikte çalışabilirlik var. Türkiye oyun ekosistemini Web 3.0'a taşımayı görev edinmiş ve bu doğrultuda bir kuluçka merkezi gibi çalışan Unipoly Games olarak blokzincirinin doğasına uygun bir biçimde geliştirdiğimiz ekosistem kripto para birimimiz Unipolycoin burada devreye girecek. Halihazırda 2 milyon kullanıcıya hitap eden Raidfield 2 oyununda kullanıma açtığımız bu kripto para birimi, 2023 sonuna kadar 3 yeni oyunda, 2024 sonuna kadar ise 100 oyunda kullanılabilecek. Bu sayede hem oyun deneyimi iyileşecek, hem de kazanç potansiyeli ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Eğlence ve kripto dünyasını buluşturacak”

Blokzincirini video oyunlarda tam potansiyeliyle kullanmanın oyun geliştiricileri, stüdyolar, oyunseverler ve oyun yayıncıları açısından ortak bir ekonomik değer oluşturmak olduğuna dikkat çeken Emad, şunları kaydetti: "Yol haritasını, teknik dokümanını ve ekonomik çerçevesini internet sitemizde paylaştığımız Unipolycoin, onlarca oyunu, binlerce oyuncuyu birbirine bağlayarak eğlence ve kripto dünyasını ortak bir ekosistemde buluşturacak. 100'e yakın oyunda aynı ekosistem kripto para birimini kullanmak, söz konusu kripto para birimine yönelik talebi de artıracağından, Unipolycoin’in değer kazanma potansiyeli sunan bir dijital varlığa dönüşeceğine inanıyoruz. Oyun ekonomisinde yeni bir sayfa açmasını beklediğimiz Unipolycoin’in, küresel oyun sektörünün hayalini kurduğu ortak kripto para birimi olması için çalışmayı sürdürüyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.