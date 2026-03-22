Özgür Demirtaş'tan kripto uyarısı: Bu ihtimal gerçekleşirse Türkiye büyük bir fırsatı kaçırır

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’nin gündeminde olan kripto paralara vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni kripto vergi kanunu ile ilgili olarak Türkiye’nin önündeki büyük fırsatı ve tehlikeyi vurgulayan Demirtaş, blok-zincir ürünleriyle ilgili bir kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonundan Genel Kurula geldiğini söyledi.

Demirtaş’a göre öne çıkan 3 ihtimal:

Bu teklif o noktada geri çekilebilir.

Bu teklif değişiklik yapıldıktan sonra geçebilir.

Bu teklif aynı şekilde geçebilir.

Ekonomist, söz konusu gelişmeyle ilgili olarak “Umarım 3. ihtimal gerçekleşmez. Çünkü bu teklif aynı şekilde geçerse, Türkiye 100 yılda bir yakalayacağı büyük bir fırsatı kaçırmış olur” yorumunu yaptı.

Teklifin detayları:

Türkiye içindeki borsalarda kripto paranız var ise, Alımda, Satımda ve Transferde Onbinde-Üç vergi. (Cumhurbaşkanı kararı ile sonradan 5 katına çıkabilir)

Türkiye içindeki borsalarda şimdilik %0 Stopaj vergisi (Cumhurbaşkanı kararı ile sonradan yüzde yirmiye çıkabilir).

Soğuk Cüzdanlarda veya Yabancı Borsalarda duran Kripto paralar için BEYAN zorunluluğu ve %40’a varan gelir vergisi.

Bu teklif Nisan ayında Kanunlaşırsa da muhtemelen GERİYE DOĞRU işleyecek şekilde vergilendirme (1 Ocak 2026’dan başlayacak gözlem)

Kripto yatırımcılarının çok büyük bir çoğunluğunun yatırımlarını yabancı borsalarda ya da daha önemli soğuk cüzdanlarda tuttuğuna işaret eden Demirtaş, kripto yatırımcılarının çok büyük çoğunluğunun gelir vergisi beyannamesi doldurup yüzde 40’a varan vergi ödeyebileceğini kaydetti.

Kanun bu hali ile geçerse Türkiye’yi nasıl etkileyecek:

Yabancı Platformlarda veya Soğuk Cüzdanlarda yatırımı olanların çok büyük çoğunluğu beyan etmeyecek (Yastık altında altın tutanların beyan etmediği gibi).

O zaman da beyan edenler maalesef kendilerini saf ve naif hissedecekler.

Meclis tutanaklarında CRAF anlaşması gereği yabancı borsalardan bilgi paylaşımı yapılacağı buradan bilgi alınacağı söyleniyor. a) Yabancı platformların bilgi paylaşımı sadece 2027 sonrası, b) bu anlaşma soğuk cüzdanları raporlayamaz ve göremez, c) Blok-zincirde mixer yani karıştırıcı denilen yapılar paranın milyonlarca değişik cüzdana dağılmasını sağlayarak bilgiyi koruyor. O yüzden CRAF olsa da bir çok kişi beyan etmeyecek.

Kripto yatırımların çok ama çok büyük bir çoğunluğu beyan etmemek için Türkiye’ye gelmeyecek.

Lokal borsalarda çok küçük yatırımcı kalacak onlarda finansal okur yazarlıkları az olduğundan zamanla eriyecek.

Türkiye’de kurulan ve Blok-Zincir üzerinden hizmet veren Bilgisayar-Oyunu sektörü, soğuk cüzdanlar kullandıkları için ülke dışına çıkmak zorunda kalacaklar. İstihdam eriyecek.

Lokal borsalardaki para eriyince local borsalar gerçek potansiyellerine ulaşamayacak.

Türkiye normalde Milyarca dolar vergi toplayabileceği bir alandan yabancı platform, soğuk cüzdan ve lokal borsa ayrımı yaptığı için adam akıllı vergi toplayamayacak.

En kötüsü az sonra bahsedeceğim Fırsatı kaçırmış olacak.

Demirtaş tüm tehlikeleri ve problemleri çözebilecek olan yöntemleri sıraladı:

Yabancı Platform, Soğuk Cüzdan, Lokal Borsa farketmeksizin sıfır işlem vergisi.

Yabancı Platform ve Soğuk Cüzdanlardan önce Lokal Borsaya gelip orandan da Bankaya Çekilme anında %5 veya 10 (yetkiler bu oranı daha iyi bilirler ve belirlerler) transfer stopaj vergisi.

Uzman, bu yöntemler uygulandığında Türkiye’nin çok ciddi vergi toplayacağını, lokal borsaların çürümeyeceğini ve insanların paralarını direkt Türkiye’ye getirebileceğini vurguladı.

Demirtaş, önerdiği yöntemlerin uygulanması durumunda Türkiye’nin Orta Doğu bölgelerinden çok ciddi para girişi sağlayabileceğini, kanunun bu hali ile geçmesi durumunda Türkiye’de kripto para sektörünün ve yatırımcısının biteceğini paylaştı.