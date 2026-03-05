Paribu’nun saklama teknolojisi, SOC 1 ve SOC 2 denetim raporlarını aldı

Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen yerli kripto varlık saklama teknolojisi, iş süreçleri ve bilgi sistemleri kontrollerini değerlendiren SOC 1 Type 2 ve SOC 2 Type 2 denetimlerini başarıyla tamamladı. Ayrıca Paribu ve iştirakleri, "Kripto Varlık Hizmetleri için Bilgi Güvenliğinin Sağlanması" kapsamıyla verilen ISO 27001 sertifikası aldı. Bu gelişmelerle Paribu’nun geliştirdiği çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®, Türkiye’nin SOC 1 ve SOC 2 denetimli, ISO 27001 sertifikalı ilk kripto varlık saklama teknolojisi oldu.

Regülasyona uyumda yeni bir dönüm noktası

Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ve Paribu'da varlık güvenliğinin temelini oluşturan yerli teknoloji ColdShield®'ın sertifikasyon ve bağımsız denetim süreçlerini tamamlaması, Paribu’nun kripto varlık saklama konusunda talep edilen bilgi sistemleri altyapısı kriterlerine uyumunda yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor.

SOC 1 ve SOC 2 denetimleri, ColdShield®’ın yanı sıra Paribu’da kripto varlık alım satım deneyiminin merkezinde yer alan diğer Paribu teknolojilerini de kapsıyor. Başka bir deyişle SOC 1 ve SOC 2 güvence raporları, Paribu kullanıcılarının kripto varlık işlemlerini küresel standartlara uygun, işlerliği ve gücü bağımsız denetçilerce doğrulanmış bir platformda gerçekleştirdiğini gösteriyor.

31 Mart yaklaşırken daha güçlü konum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı ilke kararıyla, faaliyet izni başvurusunu tamamlayan kripto varlık alım satım platformlarının en az bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması ve mutabakat sistemi çerçevesinde gerekli teknik süreçleri ve entegrasyonları sağlaması için son tarih, 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Kriterlerde, kripto varlık hizmet sağlayıcıların Türkiye’de faal bir saklama kuruluşuyla çalışmasını zorunlu tutuldu. Bu gelişme, Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen, regülasyonun koşullarını karşılayan yerli saklama teknolojisiyle kripto varlık saklama hizmeti sunan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş’nin regülasyona uyumunu güçlendirdi. Paribu, Türkiye’de dijital varlık saklamaya dair belirlenen kriterlere uyumlu saklama altyapısının gücünü, bağımsız denetim ve sertifikayla da teyitledi.

Paribu Custody’nin küresel yolculuğu hızlanacak

Paribu, ColdShield® teknolojisini kullanan Paribu Custody markasıyla Türkiye’nin dışında da kripto varlık saklama teknolojisi sağlayıcısı olarak hizmet verebiliyor. Paribu Custody, uluslararası standartları karşıladığını kanıtlayan ISO 27001 sertifikasyonu ve bağımsız SOC 1 ve SOC 2 denetim raporlarıyla, dijital varlık saklama sektöründe küresel pazarda ölçeklenme yolculuğunda önemli bir adım atıyor.

HSM, Secure Enclave ve MPC teknolojilerini tekil ve sağlam bir mimaride bir araya getiren ColdShield®, bugüne dek toplam hacmi 150 milyar doları aşan 60 milyona yakın işlemin gerçekleşmesini sağladı. 70'ten fazla blokzincir ağı ve 1.000'i aşkın token desteği sunarak ağ çeşitliliği açısından da öne çıkan Paribu Custody; denetimli teknolojisi, gelişmiş yönetim özellikleri ve staking partneri entegrasyonlarıyla farklı pazarlarda regülatif gerekliliklerle uyumlu şekilde kurumsal kullanıcı tabanını büyütme ivmesini artıracak.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 210’dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor.

Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.