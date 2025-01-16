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Piyasalar hareketli: Bitcoin yeniden 100 bin Dolar seviyesini gördü

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel bir şekilde yükselmesi Bitcoin'i harekete geçirdi. Hafta başında 89 bin dolar sınırına kadar gerileyen ve son iki ayın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, yeniden 100 bin Dolar seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Piyasalar hareketli: Bitcoin yeniden 100 bin Dolar seviyesini gördü
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ABD'de kritik enflasyon verileri açıklandı. ABD'de beklentilere paralel olarak TÜFE aralıkta yüzde 0,4, 2024'ün tamamında yüzde 2,9 arttı. 

Enflasyon kasımda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 düzeyindeydi. Açıklanan verilerin ardından düşüş eğilimindeki kripto piyasaları ise yeniden hareketlendi.

Bitcoin yeniden 100 bin Dolar seviyesini gördü

ABD'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda paralel bir şekilde yükselmesi, Bitcoin'i harekete geçirdi.

Hafta başında 89 bin Dolar sınırına kadar gerileyen ve son iki ayın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, enflasyon verilerinin ardından yeniden 100 bin Dolar seviyesine çıktı.

Bitcoin, bu sabah saatlerinde 99 bin 600 Dolar seviyesinden işlem görüyor.

İsrail ve Hamas arasında gerçekleşen ateşkes anlaşması da piyasaları olumlu etkileyen bir gelişme olarak öne çıktı.

 

 

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