Powell'ın mesajları sonrası sert düşen Bitcoin, toparlanmaya çalışıyor

Bitcoin, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentileri azaltan Başkan Powell’ın açıklamaları sonrasında gerilerken, yeniden toparlanmaya çalışıyor.

Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yıl sonuna kadar ek faiz indirimi beklentilerini azaltan açıklamalarının ardından değer kaybetti. En büyük kripto para birimi, yüzde 3,1’e varan düşüşle 108.000 doların altına geriledi. Şu sıralarda ise tepki alımlarının desteği ile düne göre yüzde 0,52 kayıpla 110.912,23 dolarda seyrediyor.

Düşüş, Fed’in politika faizini çeyrek puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekmesinin ardından geldi; bu, ardışık ikinci indirim oldu. Powell, daha fazla gevşeme beklentisine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Satışlar, Başkan Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmenin ardından kısa süreli yoğunlaştı, ancak kısa sürede yavaşladı. Trump, görüşmeleri “olağanüstü” olarak nitelendirip Çin mallarına uygulanan fentanil tarifelerinin yarıya indirildiği bir ticaret anlaşmasını duyurdu.

BTC Markets Finans Başkanı Charlie Sherry, "Powell’ın açıklamaları riskten kaçış havası yarattı. Buna Trump–Xi görüşmesi de eklenince volatilite oluştu. Teknoloji hisseleri yükseliyor, ancak kripto takip etmedi; dijital varlıklarda göreli zayıflık ve tereddüt var" dedi.

Kripto Para
