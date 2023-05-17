Ripple, Metaco'yu satın aldı

Ripple, söz konusu satın alma ile şirketin, her türlü kripto varlığı saklama, aktarma ve takas etme teknolojisi sağlayan kurumsal çözümlerini genişleteceği bildirdi.

Metaco'nun, Ripple'ın müşteri tabanına erişim, yeni talebi karşılamak için sermaye ve bankacılık ile kurumsal müşterilerine olan taahhüdünü yerine getirmeye devam edecek kaynaklar yoluyla büyümesini önemli ölçüde hızlandıracağı kaydedilen açıklamada, satın alma bedelinin 250 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Ripple Üst Yöneticisi (CEO) Brad Garlinghouse, Metaco'nun, yönetici kadrosu ve müşteri geçmişi ile kurumsal dijital varlık gözetiminde kanıtlanmış bir pozisyonda olduğuna işaret ederek, "Bilançomuzun ve finansal konumumuzun gücü sayesinde Ripple, kripto altyapısı için kritik alanlarda avantajımızı korumaya devam edecek. Metaco'yu devreye sokmak, büyüyen ürün yelpazemiz ve genişleyen küresel ayak izimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Metaco Kurucusu ve CEO'su Adrien Treccani de misyonlarının kurumların dijital varlık ekonomisinde başarılı olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, satın alma anlaşmasının Metaco'nun hedeflerine ulaşmak ve müşterilerine daha hızlı değer sunmak için Ripple'ın ölçeğinden ve pazar gücünden yararlanmasını sağlayacağını bildirdi.