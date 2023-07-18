Ripple’ın kısmi zaferi kripto piyasalarına yaradı

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük dördüncü kripto para birimi olan XRP'nin geliştiricisi Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC) 2020’den bu yana karşı karşıya getiren dava, 14 Temmuz’da açıklanan kararla ilerleme kaydetti. ABD bölge hakimlerinden Analisa Torres tarafından açıklanan kararda Ripple'ın XRP kripto para birimini halka açık borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği belirtildi. Karar, bir kripto para biriminin SEC karşısında aldığı ilk kısmi zafer olarak nitelendirildi ve yatırımcılar tarafından coşkuyla karşılandı.

Para birimi kararın ardından %75 yükseldi

ABD’nin menkul kıymet ve borsa düzenleyicisi SEC, 2020’de Ripple isimli şirketi, XRP’yi yatırımcılara kayıtsız bir biçimde, bir menkul kıymet olarak pazarladığını ve 1,4 milyar dolar kazanç elde ettiğini öne sürerek dava etmişti. İki yılın ardından gelen ve Ripple’ın herhangi bir menkul kıymet yasasını ihlal etmediğini öngören karar, kripto para endüstrisi için dönüm noktası olarak da yorumlandı. Kararın ardından XRP kripto para biriminin değeri, Refinitiv Eikon verilerine göre cuma günü akşam saatlerine kadar %75 yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Küresel kripto para piyasaları, yargıcın kararını kısmi zafer getirmiş olsa da sektör için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak sayılıyor. Temsilciler Meclisi’nden kararın bir kanuna dönüşmesi yönünde çağrı yapan isimler dahi oldu. Ripple davası sebebiyle daha önce kripto para birimini listelemeyi bırakan kripto para borsaları, yeniden listeleme süreçlerine başladı. Söz konusu haberler kararın açıklandığı günden bu yana manşetlerden düşmüyor” dedi.

Komisyon temyize gidebilir

Ripple kararının kripto ekosisteminin geneline de yaradığını kaydeden Sevcan Dedeoğlu, "Coingecko verilerine göre kripto para piyasalarının toplam değeri, kararı takip eden 24 saatte %5,7 arttı ve toplam piyasa değeri, 1,3 trilyon dolara yükseldi. Ripple, tıpkı adının İngilizce'deki anlamı gibi, bir 'dalgalanma etkisine’ sebep oldu. Son dönemde özellikle kurumsal yatırım şirketlerinin kripto para odaklı adımları ve ABD'de netleşen makroekonomik rota yatırımcı güvenini yerine getirmişti. Ripple, bu güveni destekledi ve kriptoda ticaret hacimleri, üç ay içinde ilk kez yükseldi. Yeni haftayla birlikte Ripple’ın temyiz sürecine ilişkin haber ve yorumlar da görülmeye başlandı. Davanın taraflarından Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’nin temyiz davası açmadan önce bir süre daha sessiz kalacağı görüşündeyken, SEC'nin eski yetkililerinden biri, temyiz davası açılması durumunda kısmi zaferin kısa sürebileceğine dikkat çekti. Ripple konusu uzun bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı”

Haberlerin ardından Ripple'ın teknoloji şefi David Schwartz'ın olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde bir uyarı paylaştığını hatırlatan Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Kripto para dolandırıcıları piyasada geniş yankı uyandıran önemli haberleri manipüle ederek yatırımcıları hedeflemeyi başarabiliyor. Gerçekte olmayan airdrop ve kampanya gibi gelişmeleri sahte siteler ve sosyal medya hesapları aracılığıyla önemli kitlelere ulaştırabiliyor. Şirketten yapılan açıklamada da belirtildiği üzere XRP konusunda resmi bir kampanya olmadığı biliniyor. XRP yatırımı yapmak, Ripple’ın kripto para biriminin spot alım satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların, olası kayıpların önüne geçmek için Gate.io Türkiye gibi güvenilir ve bilinen borsalardan işlem yapmasını öneriyoruz.”

Bu içerik B2Press tarafından hazırlanmıştır.