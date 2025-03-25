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Risk iştahının azalması Bitcoin fiyatını düşürdü

Bitcoin, pazartesi günü iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldikten sonra, korkulandan daha az geniş tabanlı ABD tarifeleri umutlarıyla düşüşe geçti.

Haber Merkezi
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Risk iştahının azalması Bitcoin fiyatını düşürdü
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WSJ hafta sonu, ABD'nin 2 Nisan'da yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük tarifelerinin başlangıçta düşünülenden daha hedefli olacağını bildirdi. Bu durum ABD hisse senetlerini ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere riskli varlıkları artırdı.

XTB'den Kathleen Brooks bir notunda, “Ancak, önümüzdeki hafta ne olacağına dair netlik olmaması ve Venezuela'dan petrol satın alan ülkelere yönelik ikincil tarifelerin Başkan Trump'ın ticaret savaşlarına yeni bir boyut kazandırma ihtimali nedeniyle duyarlılık azalıyor” dedi.

Bitcoin pazartesi günü iki buçuk haftanın en yüksek seviyesi olan 88.771 dolara ulaştıktan sonra bugün yüzde 1,35 düşüşle 86.713 dolara geriledi.

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