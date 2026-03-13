Riskten kaçış kriptoya yöneldi: Bitcoin haftanın zirvesinde

Orta Doğu’daki savaşın sürmesiyle artan riskten kaçış eğilimi kripto varlıklara yönelimi artırdı. Bitcoin, 72.035 dolar ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 1,7 artışla 71.405,91 dolardan işlem görüyor.

Navellier and Associates’ten Louis Navellier, “Riskten kaçış eğilimine kayıtsız kalan tek varlık sınıfı kripto oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji piyasalarında ise petrol fiyatları yeniden çıktı. Çabaların sonuçsuz kalması, enflasyonun hızla yükselme ihtimaline dair endişeleri artırdı.

Kripto piyasasında diğer büyük varlıklarda da yükseliş görüldü. Ether de yüzd7e 1,37 artışla 2092,01 dolar seviyesine çıkarken, yatırımcıların güvenli liman arayışının kriptoya yönelimi güçlendirdiği gözlendi.