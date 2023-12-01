Ronaldo'ya NFT üzerinden dolandırıcılık suçlaması: 1 milyar dolarlık dava açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir mahkeme başvurusuna göre futbolcu Cristiano Ronaldo ve Binance, NFT koleksiyonu hakkında aldatıcı beyanlarda bulundu. “CR7” isimli koleksiyona dava açan NFT sahipleri, Binance ve Ronaldo’dan 1 milyar dolara varan tazminatlar talep ediyor.

Ronaldo’nun resimlerinin yer aldığı koleksiyon, geçtiğimiz yılki Dünya Kupası öncesinde Binance’te piyasaya sürüldü. Koleksiyonun 77 dolardan başlayan NFT’leri 1 dolar civarında satılıyor.

Shiftdelete'nin aktardığına göre, ABD’de görülen dava, hem Ronaldo’nun hem de Binance’in kripto para dünyasına aşina olmayan tüketicileri hedeflediklerini söylüyor. Bundan dolayı da NFT’lerin risklerini yeterince belirtmediklerini ve kullanıcıları aldattıklarını iddia ediyor.

Davacıların açıklamasına göre Binance, NFT’lerin değerinin hızla düşeceğini biliyordu. Ancak bu konuda koleksiyon satışı sırasında herhangi bir uyarıda bulunmadı. Benzer bir şikayetin ünlü futbolcu için de yapılmış olduğu belirtildi.