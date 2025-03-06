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Rus kripto para borsası Garantex faaliyetlerini askıya aldı

Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım uyguladığı Rusya merkezli kripto para borsası Garantex, platformdaki kripto para cüzdanlarının bloke edildiğini ve bu nedenle faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Rus kripto para borsası Garantex faaliyetlerini askıya aldı
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Mehmet Metiner Demirtaş ile görüştü!Garantex'ten yapılan yazılı açıklamada, platformda 2,5 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) içeren kripto para cüzdanlarının sabit coin Tether tarafından bloke edildiği belirtildi.

Tether'in Rus kripto piyasasına "savaş açtığı" yorumuna yer verilen açıklamada, "Kötü haberlerimiz var. Bu sorunu çözerken kripto para çekme işlemleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri geçici olarak askıya alıyoruz." denildi.

Yaptırım uygulanmıştı

AB, Garantex'i 16'ıncı yaptırım paketine dahil etmişti. Dijital varlıklar ve kripto paralar, Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını söylemişti.

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