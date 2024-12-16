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Rus yetkililer kripto parayla ödemelerin ülke dışında yapılmasını istiyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da alınan veya madencilikle elde edilen kripto paraların, uluslararası ödemelerde kullanılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Rus yetkililer kripto parayla ödemelerin ülke dışında yapılmasını istiyor
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Aksakov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bir kripto para borsasının kurulması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kripto piyasasının gelişerek daha "yasal" bir hale bürüneceğini belirten Aksakov, "Piyasa, hem düzenleyici hem de piyasa katılımcıları açısından anlaşılabilir hale geldiğinde kripto para ticaretinin yapıldığı, Rusya'ya özel bir altyapının oluşturulmasından bahsedebiliriz." dedi.

Rusya'da kripto para kullanımına ilişkin de konuşan Aksakov, "Rusya'da alınan veya madencilikle elde edilen kripto paralar, uluslararası ödemelerde kullanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Aksakov, Rusların şu anda kripto parayla ilişkili hesap açarak bunu uluslararası ödemelerde kullanabileceği bir yöntemin halihazırda bulunduğunu dile getirdi.

Rusya'da kripto para alımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmazken, söz konusu kripto paraların ülke içerisinde bir ödeme şekli olarak kullanılması ise yasak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

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