Rusya bağlantılı kripto para borsasına siber saldırı: 14 milyon dolar kayıp

Rusya bağlantılı kripto para borsası Grinex, yabancı istihbarat servislerinin dahil olduğuna dair işaretler taşıyan bir saldırıda 1 milyar Rus rublesinden (13.7 milyon dolar) fazla kayıp yaşanmasının ardından işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Kırgızistan'da kayıtlı olan ancak Rusya'nın kripto ekosistemiyle bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekle suçlandığı iddia edilen borsa, yaptığı açıklamada fonların 54 adresten çekildiğini bildirdi. Şirket, saldırının dijital ayak izi ve niteliğinin, yalnızca "hasım devletlere ait birimlerin" sahip olabileceği benzeri görülmemiş bir kaynak ve teknoloji düzeyine işaret ettiğini öne sürdü.

Saldırı nedeniyle operasyonlarını durdurmak zorunda kalan Grinex, mevcut tüm bilgilerin kolluk kuvvetlerine aktarıldığını ve altyapının bulunduğu konumda suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.