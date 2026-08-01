Rusya, enerji gerekçesiyle kripto madenciliğini sınırlandırdı

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Rus hükümeti, enerji kapasitesinde yaşanabilecek açık riskini gerekçe göstererek Moskova ve Kursk bölgelerinin bazı kesimlerinde kripto para madenciliğini yasakladı.

Yasak kararı 15 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2032'ye kadar uygulanacak.

Gerekçe enerji arz güvenliği

Kararda, enerji yoğun kripto para madenciliği faaliyetlerinin elektrik şebekelerinde kapasite açığı oluşturma riski taşıdığı belirtildi.

Bu nedenle söz konusu bölgelerde enerji arz güvenliğinin korunması amacıyla madencilik faaliyetlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.

Yaptırımlar sonrası madencilik büyüdü

Batılı ülkelerin Rus finans sektörüne yönelik yaptırımlarının ardından ülkede kripto para kullanımı ve madencilik faaliyetleri hız kazandı.

Rusya Merkez Bankası da 2024 yılında ihracatçı ve ithalatçıların sınır ötesi ödemelerde kripto para kullanmasına imkan tanıyan bir uygulamayı devreye almıştı.

Rusya Enerji Bakanlığı daha önce yaptığı değerlendirmelerde, enerji yoğun kripto madenciliği tesislerinin elektrik şebekelerine bağlanmasının bazı bölgelerde kapasite yetersizliği oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümetin son kararı da bu değerlendirmeler doğrultusunda alındı.