Rusya'dan 'kripto paraları içeren stratejik rezerv' mesajı

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, rublenin son dönemde yabancı para birimleri karşısında değer kazanmasının çeşitli nedenlere bağlı olduğunu belirtti.

Rublenin değer kazanmasındaki en önemli unsurun belirlenmesinin kolay olmadığına işaret eden Kolıçev, Rusya ile ABD arasında başlayan görüşmelerle jeopolitik risklerin değiştiğini ve bunun da önemli bir unsur olabileceğini kaydetti.

"Açıkçası böyle bir konunun gündeme geldiğine dair bilgim yok"

ABD'de gündeme gelen "stratejik kripto rezervi" oluşturulmasına ilişkin Rusya'nın planlarına dair değerlendirmelerde bulunan Kolıçev, "Açıkçası böyle bir konunun gündeme geldiğine dair bilgim yok." dedi.

Rezervlerin hızla ve fazla kayıp yaşanmadan çevrilebilecek varlıklarda bulunması gerektiğinin altını çizen Kolıçev, "Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahip ve biz rezervler için değerlendirmeye hiç almadık." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervini desteklediğine yönelik açıklamada bulunmuştu.