Savaşın yakında biteceği beklentisi Bitcoin’i 70 bin doların üzerine taşıdı

Bitcoin, İran’daki savaş endişelerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla hafiflemesi sonrası dört gün aradan sonra yeniden 70.000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 2,32 yükselerek 70.581 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda yüzde 1,53 artışla 70.053,47 dolarda işlem görürken, Ethereum da yüzde 0,87 artışla 2.044,26 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda toparlanma görülürken, hisse senetleriyle birlikte kripto varlıklar da yükseldi. Trump, çatışmanın “çok yakında” çözüleceğini söylemişti.

DACM hedge fonu kurucu ortağı Richard Galvin, Trump’ın açıklamalarının piyasa tarafından beklenenden hızlı bir çözüm işareti olarak algılandığını, ancak yanlış yorumlanma veya tarafların çatışmayı tırmandırma riskinin devam ettiğini belirtti.