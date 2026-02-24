Saxo Bank: Kripto paralar risk iştahına paralel hareket edecek

Saxo Bank analistleri, yapay zeka ve gümrük vergisi belirsizliği konusundaki endişeler nedeniyle kripto para birimlerinin diğer riskli varlıklar ile birlikte daha zayıf bir seyir izlemeye devam ettiğini bildirdi.

ABD’de spot Bitcoin ve Ether ETF’lerinden pazartesi günü sırasıyla 203,8 milyon dolar ve 49,5 milyon dolar net çıkış yaşandı. Analistler, tarifelerdeki belirsizlik ve hisse senedi piyasasındaki dalgalanma devam ettikçe kripto varlıkların bağımsız hikayelerden ziyade genel risk iştahına paralel hareket edeceğini belirtiyor.

Bitcoin yüzde 2,1 düşüşle 63.214 dolara gerilerken, gün içinde iki buçuk haftanın en düşük seviyesi olan 62.734 doları gördü. Ether yüzde 2,3 kayıpla 1.821 dolara indi ve gece 1.813 dolarla son iki buçuk haftanın en düşük seviyesini test etti. Solana ve XRP de yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.