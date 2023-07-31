SEC Davası derinleşiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, (SEC) Coinbase'den borsaya dava açmadan önce bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerinin alım satımını durdurmasını isteyerek, kurumun piyasanın daha geniş bir dilimi üzerinde düzenleyici otorite kurma niyetinin bir işaretini verdi.

Bu iddiaların sahibi Financial Times’a konuşan Coinbase CEO'su Brian Armstrong.

Armstrong verdiği mülakatta SEC'in bu tavsiyeyi, Nasdaq'ta listelenen şirkete karşı geçen ay komisyoncu olarak kayıt yaptırmadığı için yasal işlem başlatılmadan önce yaptığını söyledi.

"Başka seçenek yoktu"

Coinbase üst düzey yöneticisi Brian Armstrong "O noktada gerçekten başka bir seçeneğimiz yoktu. Bitcoin dışındaki her varlığı listeden çıkarmak ki bu arada yasalar böyle demiyor. Bu aslında ABD'deki kripto endüstrisinin sonu anlamına gelirdi. Bu da onu kolay bir seçim haline getirdi. Mahkemeye gidip mahkemenin ne dediğini öğrenelim." diye konuştu.

SEC, Coinbase'i bir kripto para borsası olarak kayıt yaptırmadığı için yasadışı faaliyet göstermekle suçlamıştı. Ayrıca Coinbase'in Solana, Cardano ve Polygon gibi tokenler de dahil olmak üzere, kayıtlı olması gereken menkul kıymetler olan en az 13 kripto varlığının ticaretini yaptığını iddia etmişti.