SEC, kriptolara baskı yapmaya devam ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son dönemde birçok kripto para borsasını hedef alırken, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Bittrex'in peşinde. Bittrex'in genel danışmanı David Maria'ya göre, SEC'in yatırımcı koruma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açabileceği söyleniyor.

Bittrex'in yerel operasyonlarını kapatma hazırlığı yapmasına rağmen, şirket ABD menkul kıymetler düzenleyicilerinin olası eylemleriyle karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. SEC'in yürütme birimi, Bittrex'e yatırımcı korumasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği iddiaları nedeniyle dava açmaya hazırlandığını bildirdi.

Şirketin genel danışmanı David Maria, SEC'in olası bir eylemi hakkında Bittrex'i Mart ayında bilgilendirdiğini belirtirken, şirketin ABD operasyonlarını tasfiye etme sürecini başlattığını ifade etti.

SEC'in olası yaptırım eylemi bildiriminde, Bittrex'in düzenleyiciye kaydolmadan borsa, komisyoncu-satıcı olarak iş yaparak yasaları ihlal ettiği belirtildi. Bittrex'in SEC'in olası eyleminden önce ABD operasyonlarını tasfiye etmeye başlaması, şirketin cezalandırılma riskini azaltabilir.