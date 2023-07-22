SEC, Ripple kararına itiraz edeceğinin sinyalini verdi

Wall Street Journal'ın haberine göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Cuma günü yaptığı açıklamada, federal bir yargıcın geçen hafta önemli bir kripto davasında kurum aleyhine karar vererek hata yaptığını değerlendirdi. Açıklama SEC'in Ripple kararına itiraz edeceğinin sinyalini verdiği şeklinde yorumlandı.

ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, Ripple Labs'in kripto para birimi XRP satışlarının kabaca yarısının yatırımcı koruma yasalarını ihlal etmediği konusunda karar vermişti. Karar, SEC'in genellikle yasadışı olarak satılan menkul kıymetler olduğunu söylediği kripto para birimleri satışı konusunda SEC ile savaşan diğer sanıklar için de umut verdi.

Kripto şirketi Terraform Labs'ın hapisteki kurucu ortağı Do Kwon, yargı. Torres'in kararını emsal götermeye hazırlanan sanıklardan biri. SEC, Şubat ayında Manhattan federal mahkemesine yaptığı bir şikayette Kwon'u dolandırıcılık ve diğer yasal ihlal etmekle suçlamıştı .