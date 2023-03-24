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SEC'den, kripto para uyarısı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlık menkul kıymetleri satın alma risklerine karşı uyardı.

Haber Merkezi
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlık menkul kıymetleri sunan firmaların ABD yasalarına uymayabileceğine dair bir yatırımcı uyarısı yayınladı.

SEC, bu tür menkul kıymetlerin kayıt dışı arzlarının, bilinçli karar verme için denetlenmiş mali tablolar da dahil olmak üzere önemli veriler sağlayamayacağını belirtti.

SEC, özellikle kripto para borsası FTX'in kasım ayındaki iflasının ardından, kripto para sektörüne yönelik katı söylemlerini arttırdı. 

 