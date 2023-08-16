SEC'nin Bitcoin ETC onayı 50 milyar dolarlık talep oluşturabilir

ABD’de uzun süredir reddedilen Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu (Bitcoin ETF) konusunda son dönemde yükselen iyimserlik, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) erteleme kararının ardından sekteye uğradı. Cathie Wood tarafından yönetilen Ark Investment’ın Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını geçen hafta açıklaması beklenen Gary Gensler liderliğindeki düzenleyici, bir süredir artan Bitcoin ETF başvurularının birikmesinin ardından bir kovuşturma başlatılacağı gerekçesiyle kararı daha sonra duyuracağını açıkladı.

Bu gelişme, bir dizi iddiayla birleşince, Bitcoin ETF, SEC’nin tutumu ve ABD’de kriptonun geleceği konusundaki yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, Ark Investment’ın yanı sıra BlackRock gibi ünlü ve geleneksel portföy yönetimi şirketlerinin de Bitcoin ETF konusunda SEC’e başvurmasının haziran ortasında “yatırımcı iyimserliği”ni tetiklediğini ve Bitcoin’de yüzde 20’lik bir artış rallisini beraberinde getirdiğini anımsattı.

ABD’de Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarına izin verilmesinin gerekli olduğunu düşünenlerin bu durumun yeni bir yatırımcı dalgası ortaya çıkaracağını savunduğunu Dedeoğlu, “Taraftarlara göre Bitcoin spot ETF’sine izin verilmesi 50 milyar dolardan fazla yatırım talep getirme potansiyeli taşıyor. Oysa JPMorgan aksi görüşte, zira bu onayın sektör için dönüştürücü olmayacağını, bu gibi ürünlerin Kanada ve Avrupa’da yıllardır var olduğunu ve muazzam yatırım girişleri sağlamadığını ifade ediyor. SEC de hem Gary Gensler’ın kriptoya yönelik sert tutumunun hem de bu tartışmaların gölgesinde kalmışa benziyor.” dedi.

Şirketler iyimser, SEC temkinli

Ark Investment’ın CEO’su ve yatırım şefi, ABD yatırım dünyasının yakından tanıdığı Cathie Wood’un SEC’nin birden fazla Bitcoin ETF’sine onay vereceğine ilişkin iyimser bir hava çizdiğini söyleyen Dedeoğlu, “BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco gibi farklı şirketlerin başvuruları da şu an ABD menkul kıymet düzenleyicisinin masasında bekliyor. Özellikle büyük şirketlerin bu konudaki arka arkaya adımları, piyasada iyimser bir hava yaratıyor. SEC ise henüz temkinli. Kimi haberlere göre sürecin 2024’e kadar uzayabileceği konuşuluyor. ABD’de kripto paraların geleceğini 2024 seçimleriyle ilişkilendiren senaryolar da ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada 2024 beklentisi gerçek olabilir” diye konuştu.

Seçimler belirleyici olabilir

Eski SEC yetkililerinden John Reed Stark’ın 2024’te ABD’de gerçekleştirilecek seçimlerin kripto konusundaki politikaları tersine çevirebileceğini iddia ettiğine dikkat çeken Dedeoğlu, şunları kaydetti: “2024 seçimlerinde rüzgar Cumhuriyetçi tabandan yana eserse, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler’ın dahi değişebileceği belirtiliyor. Stark, 13 Ağustos tarihli paylaşımında Cumhuriyetçi seçmenlerin Trump’ın yanı sıra Ron de Santis ve Tim Scott gibi farklı adayların da üzerinde durduğunu kaydediyor. 2017’den bu yana ABD’de kripto konusundaki görüşlerin de çok kutuplaştığına dikkat çeken eski yetkili, o dönemlerde herkesin kriptoya ‘tehlikeli’ olarak baktığını, bugünse farklı kesimlerden farklı kanaat önderlerinin uç görüşlerini paylaştığını belirtiyor. Kripto dünyasında gelişmelerin hiç durmadığını görüyor, Gate.io Türkiye olarak kullanıcılarımızın hem güncel bilgiye hem de yeni ürün ve hizmetlere erişmesi için çalışıyoruz. 1.700'ü aşkın listelenmiş kripto para birimiyle kripto para borsaları arasındaki geniş portföylerden birini sunuyor, sektör yararına olacak her gelişmeyi destekliyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.