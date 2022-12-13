SEC’ten FTX'in eski CEO'suna ‘dolandırıcılık’ suçlaması

SEC, yaptığı açıklama ile Bankman-Fried'ın CEO'su ve kurucu ortağı olduğu kripto ticaret platformu FTX'te yatırımcıları dolandırmak için plan düzenlemekle suçlandığını duyurdu.

Diğer menkul kıymetler kanunu ihlallerine ilişkin ve iddia edilen görevi kötüye kullanmayla ilgili olarak diğer kurum ve kişilere yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Bankman-Fried'ın yatırımcılardan 1,8 milyar dolardan fazla para toplarken, FTX müşterilerinin fonlarını kripto ticaret şirketi Alameda Research'e yönlendirdiğini gizlediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, Bankman-Fried'ın FTX'te kripto ticareti yapmanın güvenli olduğunu söyleyerek müşterileri yanılttığını ifade etti.

Gensler, "Bankman-Fried tarafından işlendiği iddia edilen dolandırıcılık, kripto platformlarının yasalarımıza uymaları gerektiğine dair açık bir çağrıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FTX'in eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından dün Bahamalar'da tutuklanmıştı.

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarılmıştı.

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.