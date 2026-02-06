Sert düşüş sonrası Bitcoin ve Ethereum toparlandı
Kripto varlıklar Asya seansında teknik toparlanma ile değer kazanıyor.
Asya işlemlerinde kripto paralar teknik bir toparlanma beklentisiyle yükseliş kaydetti.
Bitcoin perşembe günü yüzde 17’ye varan düşüşle 60.057 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük içi gün seviyesini gördü.
Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 2,7 artışla 64.811 dolara yükselirken, Ethereum yüzde 3 değer kazanarak 1.902 dolara çıktı.
Piyasa duyarlılığını zayıflatabilecek gelişmeler arasında, kripto para yatırımlarıyla bilinen Galaxy Digital’in odağını yapay zekâ veri merkezlerine kaydırması öne çıkıyor. IG piyasa analisti Tony Sycamore, bu yönelimin yatırımcı güveninde ek bir soğuma yaratabileceğini belirtti.