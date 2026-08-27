Şirketlerde Bitcoin depremi: Piyasa değerinden 80 milyar dolar silindi

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Şirketlerin toplam piyasa değeri Temmuz 2025'teki 150 milyar dolar seviyesinden 67 milyar dolara geriledi. Son 12 aydaki kayıp ise 57 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İspanyol kahve zinciri, Japon giyim perakendecisi ve ABD'li pil üreticisinin de aralarında bulunduğu yüzlerce şirket; 2024'ün sonlarında ve 2025 boyunca hisse fiyatlarını yükseltmek amacıyla borçlanarak ve hisse ihraç ederek Bitcoin satın almaya yönelmişti.

Bu akım, ABD'li Bitcoin savunucusu Michael Saylor ve şirketi Strategy'nin liderliğinde yaygınlaşmıştı.

Ancak bu trend kısa ömürlü oldu. Birçok şirket topladığı kripto varlıkları satarak asli faaliyet alanlarına dönmeye başladı.

TRT Haber'in Financial Times'tan aktardığına göre; hisse fiyatları ve Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil piyasalarına müdahalesinin ardından geçen hafta yükseliş kaydetse de hazine şirketlerinin değerleri eski seviyelerinin oldukça gerisinde kaldı. Strategy şirketinin piyasa değeri zirve noktasına göre 79 milyar dolar gerileyerek toplam düşüşün büyük bölümünü oluşturdu.

Verilere göre Bitcoin tutan en büyük 50 şirketten 43'ünün hisse fiyatı, Bitcoin alım kararı açıklanmadan önceki seviyelerin altına indi. Bu şirketlerden 35'inin değer kaybı yüzde 50'yi aştı.

12 ayda yüzde 30 değer kaybetti

Bitcoin son 12 ayda yüzde 30 değer kaybederek 78 bin dolar seviyelerine geriledi. Kaldıraçlı işlemlerle kripto para satın alan şirketlerin hisselerindeki düşüş ise daha sert oldu.

En büyük 50 Bitcoin sahibi şirket temmuz ayında net satıcı konumuna geçti. Söz konusu şirketler temmuz ayında aldıklarından 2 bin 500 adet daha fazla Bitcoin satarak yaklaşık 160 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

Yıllarca Bitcoin satmayacağını beyan eden Saylor, haziran sonu ile ağustos ortası arasında faiz getirili enstrümanların ödemeleri için 430 milyon dolar değerinde yaklaşık 7 bin Bitcoin sattı.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Saylor, "asla satma" ifadesinin kurumsal değil kişisel varlıklar için geçerli olduğunu belirtti.

Diğer kripto varlıkları toplayan şirketlerde de benzer düşüşler görüldü. Dünyanın en büyük Ether sahibi konumundaki Bitmine Immersion Technologies şirketinin hisseleri Temmuz 2025'teki zirvesinden bu yana yüzde 85 değer kaybetti.

ABD'li bir temizlik ürünleri firması bu ay elindeki Dogecoin varlıklarını satarak yapay zeka alanına yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın medya grubu ise Crypto.com ile bağlantılı tokenları satın alma planını iptal etti.