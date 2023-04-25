Şirketlerin Metaverse’e katılımı artacak

Kripto para ekosisteminde yaşanan olumsuz olaylar piyasalara paralel bir şekilde Metaverse’e gösterilen ilgiyi de hem bireysel hem de kurumsal açıdan düşürdü. Tüm bunlar ise Web 3, NFT ve Metaverse gibi teknolojilerin akıbetine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Şirketlerin Metaverse’te etkinlik düzenleyebilmesine yönelik çeşitli hizmetleri bulunan Coinoxs’un Kurucusu Can Azizoğlu, Metaverse’ün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Pandemiyle birlikte evlere kapanılmasının ardından insanlığın birçok alışkanlığı da değişime uğradı. Bugün birçok beyaz yakalı artık ya tamamen uzaktan ya da hibrit olarak adlandırdığımız zaman zaman ofisten zaman zaman da evden çalışılan bir model ile iş hayatına devam ediyor. Salgının başladığı ilk dönemlerde bu uygulamaların sürdürülebilirliği tartışılırken, biraz süre geçmesinin ardından Metaverse ortamında ofis oluşturulabileceğini konuşmaya başladık. Yine bu dönemde önemli hazır giyim markalarının Metaverse hamleleriyle bu alana gösterilen ilginin perspektifi de oldukça genişliyordu.

Ancak tabi Metaverse’e gösterilen ilginin yalnızca iş yapış şekillerinde ve tüketim alışkanlıklarında yarattığı değişimden kaynaklandığını söylemek yanlış olur. Kripto para piyasalarının ciddi bir yükseliş sergilediği bu dönemde özellikle ülkemizde Metaverse’e de bir yatırım aracı olarak bakıldı. “Fırsatı erkenden değerlendirme” düşüncesine sahip birçok insanın çeşitli platformlardaki arsalara gösterdiği talebin ardından Türk insanı Metaverse’te en çok arsa alıp satan uluslardan biri haline geldi.



Kripto para ekosisteminde yaşanan olumsuzlukların piyasalarda düşüşe sebep olmasıyla beraber Metaverse’ü bir yatırım aracı olarak gören kitlenin de uzaklaştığını gördük. Tabi burada yaşanan ilgi düşüşüyle birlikte şirketlerin yaptıkları yatırımlar da oldukça ivme kaybetti. Fakat bu durumun Metaverse’ün sonunu getireceği çıkarımını yapmak çok doğru olmaz. Çünkü blockchain teknolojisinin temelinde olduğu Web 3, NFT ve Metaverse gibi alanlar sahip olduğu avantajları kaybetmiş değil.

Hatta tam aksine gelişimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla orta ve uzun vadede bu avantajlar şirketlerin bu alanlara tekrar yönelmesini sağlayacaktır. Bu noktada biz de Coinoxs olarak kurumsal talebi karşılamaya yönelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Decentreland’deki alanımızda çeşitli etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca yine Metaverse’te lansmanlar, ürün-hizmet tanıtımları ve satışları, defileler, konferanslar, sanal toplantılar, canlı yayınlar, NFT sergileri ve Hackhatonlar gibi birçok etkinliği düzenleyebiliyor durumdayız.

Şirketler Metaverse’ü çeşitli alanlarda kullanabiliyor

Metaverse’e adım atan şirketler için iş geliştirme adına birçok imkan bulunuyor. Metaverse, şirketlerin farklı ülkelerdeki çalışanlarını bir araya getirerek iletişim ve iş birliği yapmalarına yardımcı olabiliyor. Sanal toplantılar ve etkinlikler, şirketlerin çalışmalarını zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Yine Metaverse'ü müşteri deneyimlerini geliştirmek için kullanmak da mümkün. Oluşturulan sanal etkinlikler ve mağazalar aracılığıyla müşterilerin ürünleri deneyimlemelerine ve satın almalarına süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor.



Bugün eğitim çeşitli programlar aracılığıyla en çok dijitalleşen alanlardan biri haline gelmiş olsa da Metaverse’te oluşturulabilecek sanal sınıflar ve eğitim materyalleri, insanların daha etkili bir şekilde öğrenmelerinde etkili oluyor. Tüm bunlar Metaverse’te yapılabilmesi haliyle yeni bir reklam ve pazarlama alanı da oluşturuyor. Sanal reklam alanları markaların ürün ve hizmetlerinin tanıtımında yeni bir seçenek oluşturuyor.



Özet olarak, şirketlerin Metaverse’ten birçok alanda faydalanabileceği aşikar. Bu durum orta ve uzun vadede kurumsal girişleri bir nevi mecbur kılıyor. Ancak girişin tetiklenmesi için ateşleyici bir unsurun beklendiğini söyleyebiliriz. Bu ateşleyici unsurun da kripto para piyasalarında yeni zirvelerin test edildiği bir boğa sezonu olabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde de piyasalardaki trendin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu bir süre daha devam ederse ilerleyen dönemde şirketlerin Metaverse’e katılımı tekrar artacaktır.”