Spot Bitcoin ETF gelişmeleri kriptoya 66 milyon dolar kazandırdı

ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ekim ayının ortalarından itibaren Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını onaylayacağına yönelik yükselen beklentiler, ekimin son günlerine girerken yeni bir yükseliş salgısını beraberinde getirdi. Bitcoin, 24 Ekim’de 35 bin dolar seviyesini görerek 18 ayın en yüksek seviyesini test etti. Küresel kripto para borsası Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kriptoya haftada 66 milyon dolar giriş

Dijital varlık yatırım stratejileri şirketi CoinShares tarafından yayımlanan haftalık piyasa raporu, yönetilen varlıklarda artış olduğunu, kripto piyasalarına bir haftalık girişin 66 milyon dolara çıktığını gösterdi. Raporda, Bitcoin ETF gelişmelerinin, dijital para birimlerine yapılan yatırımları üst üste dördüncü haftada yükselttiği kaydedildi.

Kripto yatırımlarının yüzde 84’ü Bitcoin’e yöneldi

Bitcoin’in kripto para piyasalarına yönelen yeni varlık akışlarında öncü rol üstlendiğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Rapora göre Bitcoin, önceki haftalara göre büyük bir büyüme göstererek yaklaşık yüzde 83,7 oranında varlık girişi gördü. 66 milyon doların 55 milyon doları Bitcoin’e aktı. Bitcoin fiyatı tarihsel açıdan incelendiğinde, kripto para biriminin dibi gördüğü 2022 sonu ve 2023 başından bu yana iki kat yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Bu gelişmelerde özellikle geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz Grayscale ve Ripple’ın hukuki zaferleri etkili oldu.” dedi.

Geçtiğimiz hafta iki kez 30 bin doların üzerini test etmişti

Bitcoin'deki yükseliş sinyallerinin geçtiğimiz haftalarda görülmeye başladığını söyleyen Sönmez, "Bir önceki hafta Bitcoin aynı hafta içinde iki kez 30 bin doların üzerini test etmişti. Üstelik ABD merkez bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada enflasyonun hâlâ çok yüksek seyrettiğini vurgulamış ve önümüzdeki dönemde yeni faiz artışları olabileceğine dair yeşil ışık yakmıştı. Bu durum ABD hisse senetlerinde küçük çaplı geri çekilmelere sebep olsa da Bitcoin ekim boyunca en dirençli aylarından birini yaşadı. Bu direnç diğer kripto para birimlerine de yansıdı, örneğin 4 haftalık yatırım girişlerinde Solana'ya net giriş de 15,5 milyon dolar olarak kaydedildi.” diye konuştu.

“Piyasa Bitcoin ETF’i fiyatlıyor”

Kriptoya yönelik kurumsal ilginin finans otoritelerinin de dijital varlıklar konusunda daha açık fikirli olmasını beraberinde getirdiğini dile getiren Sönmez, şunları kaydetti: "Kripto para piyasalarına ilgi duyanlar son gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve oldukça hızlı reaksiyon veriyor. Bitcoin ETF kaynaklı olduğu düşünülen bu yükselişten piyasanın Bitcoin ETF’i fiyatladığını görüyoruz. Dijital para birimlerinin potansiyel büyümesi daha geniş bir kesim tarafından anlaşılıyor ve piyasanın bu esnekliğe gösterdiği pozitif tepkiler rakamlarda somutlaşıyor. 1.400’ü aşkın kripto para biriminde 7/24 güvenli işlemi olanaklı kılan Gate.io Türkiye olarak biz de piyasayı anbean izlemeye, her seviyeden yatırımcıyı kriptonun ve Web3'ün olanaklarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz.”

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