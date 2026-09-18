Spot Bitcoin ETF’lerinde 159,5 milyon dolarlık giriş

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ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Bitcoin'in 77.000 doların üzerine toparlanmasının ardından çarşamba günü 159,5 milyon dolarlık net giriş kaydederek yeniden pozitif bölgeye geçti.

Fonlara yönelik talepteki toparlanma, iki işlem günü üst üste kaydedilen yüksek tutarlı çıkışların ardından geldi. Spot Bitcoin ETF'lerinden 15 Eylül'de 450,4 milyon dolar, 16 Eylül'de ise 295,9 milyon dolar net çıkış gerçekleşmişti. Böylece iki günde fonlardan toplam yaklaşık 746,3 milyon dolar çıkmıştı.

17 Eylül'deki girişlere BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 183,7 milyon dolarla öncülük etti. Fidelity'nin FBTC fonundan 16,6 milyon dolar, VanEck'in HODL fonundan ise 7,6 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.