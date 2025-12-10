Spot Bitcoin ve Ether ETF'lerine yoğun ilgi sürüyor

SoSoValue verilerine göre, 9 Aralık Salı günü (EST) spot Bitcoin ETF'lerine toplam 152 milyon dolar net para girişi kaydedildi.

Günün en iyi performans göstereni, 199 milyon dolarlık net girişle Fidelity'in FBTC fonu oldu. Bu girişle FBTC'nin tarihsel toplam net girişi 12,25 milyar dolara ulaştı.

Aynı gün, spot Ether ETF'leri ise 178 milyon dolar net para girişi çekti. Bu kategoride de Fidelity'in FETH fonu 51,47 milyon dolarlık girişle öne çıkarak, toplamını 2,67 milyar dolara taşıdı.