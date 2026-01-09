Stablecoin işlemleri geçen yıl 33 trilyon dolarla rekor kırdı

Stablecoin işlemleri, geçen yıl ABD'de Trump yönetiminin kripto yanlısı politikaların da etkisiyle benzeri görülmemiş bir büyüme kaydetti.

Bu yükselişle birlikte, toplam stablecoin işlem hacmi 2025 yılında 33 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bloomberg tarafından haberleştirilen verilere göre, 2025'teki toplam 33 trilyon dolarlık hacmin büyük bir kısmı, 18,3 trilyon dolar ile USDC ve 13,3 trilyon dolar ile tarafından gerçekleştirildi.

Stablecoin pazarındaki bu ivme, özellikle 2025 yılının dördüncü çeyreğinde işlem hacminin rekor seviye olan 11 trilyon dolara yükselmesiyle dikkat çekti.

Analistler, bu hızlı büyümenin devam edeceğini ve toplam stablecoin ödeme akışlarının 2030 yılına kadar 56 trilyon dolara çıkabileceğini öngörüyor.