Standard Chartered, 2026'da Bitcoin'i geride bırakacak kripto varlığı açıkladı

Küresel banka Standard Chartered, 2026’yı Ethereum’un (ETH) yılı olarak tanımlayarak, Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla göreli üstün performans sergileyeceğini öngördü. Banka, kısa vadeli fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, orta ve uzun vadede güçlü yukarı potansiyelin korunduğunu belirtti.

Dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick’in raporuna göre, blokzincir ve zincir üstü ürünlerin benimsenmesinin artmasıyla Ethereum piyasa genelinden anlamlı şekilde ayrışacak. Banka, 2026 sonu için Ethereum hedefini 7.500 dolar olarak güncelledi. Daha önce 12.000 dolar olan bu tahmin aşağı çekilirken, 2027 için 15.000 dolar, 2028 için 22.000 dolar, 2029 sonu için 30.000 dolar ve 2030 sonu için 40.000 dolar hedefleri paylaşıldı.

Bitcoin'in zayıf seyri dolar bazlı getirileri sınırlıyor

Raporda, Bitcoin’in zayıf seyrinin dijital varlık piyasasında dolar bazlı getirileri sınırladığı ifade edilirken, Ethereum’un stablecoinler, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans alanındaki güçlü konumunun öne çıktığı vurgulandı. Ethereum/Bitcoin oranının zamanla 0,08 seviyesine doğru toparlanabileceği belirtildi.

Ethereum işlemlerinin rekor seviyelere ulaştığı, işlemlerin yüzde 35–40’ının stablecoin kaynaklı olduğu aktarıldı. Banka, stablecoin ve tokenize varlık piyasalarının 2028’e kadar ayrı ayrı 2 trilyon dolara ulaşabileceğini ve bunun yarıdan fazlasının Ethereum ağı üzerinde gerçekleştiğini öngördü.