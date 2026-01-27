Standart Chartered: Stabilcoin'ler küresel ve ABD'deki banka mevduatları için risk

Standart Chartered analistleri, ABD'deki stabilcoin piyasa değerinin yaklaşık üçte birinin, ABD banka mevduatlarından çıkabileceğini tahmin ediyor.

Standard Chartered dijital varlıklar araştırma küresel başkanı Geoff Kendrick, ABD CLARITY Yasası'nın gecikmesinin bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Yasa, stabilcoin holdinglerine faiz ödenmesini yasaklamayı öneriyor.

Raporda, bu riskin en iyi ölçütünün, bankaların net faiz marjı (NIM) gelirinin toplam gelire oranı olduğu vurgulandı. Kendrick, "Bölgesel ABD bankalarının bu ölçüte göre en fazla risk altında olduğunu, yatırım bankalarının ise en az risk taşıdığını bulduk" dedi.

Kendrick, mevcut talebin yaklaşık üçte ikisinin gelişmekte olan pazarlardan geldiğini tahmin ederek, gelişmiş pazar bankalarından 2028 sonuna kadar yaklaşık 500 milyar dolar, gelişmekte olan pazar bankalarından ise yaklaşık 1 trilyon dolar mevduat çıkışı olabileceğini öngördü.

Analist, CLARITY Yasası'nın 2026'nın ilk çeyreği sonuna kadar geçmesini beklediklerini ve banka kaçışı risklerinin yalnızca stabilcoin'lerden değil, aynı zamanda reel varlıkların "kaçınılmaz" genişlemesinden de kaynaklandığını ekledi.