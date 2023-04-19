Starbucks’tan yeni NFT koleksiyonu
Küresel kahve zinciri Starbucks‘ın yeni NFT koleksiyonuna ilişkin detaylar belli oldu.
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Starbucks’ın First Store Collection isimli NFT koleksiyonu, 19 Nisan tarihinde piyasaya sürülüyor.
Koleksiyondaki ürünlerin, 100 dolar ile satışa sunulması bekleniliyor.
Koleksiyon 5 bin parçadan oluşacak ve 100 dolardan satışı yapılacak.
NFT platformu Niftygateway‘de yer alan bilgilere göre Starbucks’ın ilk mağaza koleksiyonunda şirketin tarihine atıfta bulunan eserler yer alacak.
Şirket, bu koleksiyona gelen katılımları ödüllendireceğini duyurdu.