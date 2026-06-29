Strategy, 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satabileceğini duyurdu

Strategy Inc., nakit rezervlerini güçlendirmek amacıyla 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satabileceğini açıkladı. Şirket ayrıca hem adi hem de imtiyazlı hisseler için 1'er milyar dolarlık iki ayrı geri alım programı başlattığını duyurdu.

Yeni oluşturulan fonların, imtiyazlı hisse senedi temettülerini ve faiz giderlerini finanse etmek için kullanılacağı belirtildi.

Strategy'nin adi ve imtiyazlı hisseleri, Bitcoin fiyatının geçen yılın sonlarında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden gerilemesiyle birlikte düşüş yaşadı. Bu durum, Michael Saylor'ın Bitcoin biriktirmek için kullandığı iki ana finansman mekanizmasını büyük ölçüde devre dışı bıraktı.