Strategy düşüşten önce Bitcoin aldı

Strategy, 90 milyon dolarlık ek Bitcoin alımı yaparken, işlemlerin sert fiyat düşüşünden önce gerçekleştiği görülüyor.

Michael Saylor'ın Strategy şirketi, Bitcoin varlıklarına ekleme yaptı, ancak tüm alımlarını haftanın ikinci yarısındaki derin fiyat düşüşünden önce gerçekleştirmiş görünüyor.

Michael Saylor liderliğindeki şirket, 90 milyon dolara ortalama 78.815 dolar fiyattan 1.142 Bitcoin daha aldı. Strateji'nin Bitcoin portföyü, 54.35 milyar dolar harcanarak ortalama 76.056 dolar fiyattan satın alınan 714.644 Bitcoin’e ulaştı.

Ortalama satın alma fiyatı 78.815 dolar olduğuna göre, Strategy'nin alımlarını, Bitcoin fiyatının perşembe günü bir noktada 60.000 dolara kadar düştüğü hızlı düşüşün öncesinde, geçen hafta pazartesi veya salı günü yapmış göründüğü anlaşılıyor.

