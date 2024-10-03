SWIFT sisteminden blockchain adımı: ‘Tokenize’ etmeyi deneyecek

Küresel banka mesajlaşma ağı SWIFT, tokenize varlıklar ve dijital para birimlerinin canlı işlemlerini önümüzdeki yıl deneyecek.

Dijital birimler kullanarak -genellikle dayanak varlığın bir payını temsil eden blok zinciri (blockchain) tabanlı tokenler- ticaretin daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli olabileceğini ve birçok işlemde yer alan aracıların ortadan kaldırılabileceğini umuyorlar. Ancak şimdiye kadar bunlar daha geniş pazarda önemli bir çekiş kazanamadı.

Dünyadaki merkez bankalarının yaklaşık yüzde 90'ı, tokenize edilmiş varlıkların ticaretini kolaylaştıran fiat paranın dijital versiyonları olan merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC'ler) de test ediyor. Para otoriteleri, Bitcoin gibi kripto para birimlerini mümkün kılan teknolojik ilerlemelerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Küresel bankacılıkta önemli bir rol oynayan SWIFT, hem CBDC'lerin hem de tokenize edilmiş varlıkların denemelerini yapıyor. Mart ayında, şu anda geliştirilmekte olan CBDC'leri mevcut finansal sisteme bağlamak için yeni bir platform başlatacağını söyledi.

SWIFT'in inovasyon başkanı Nick Kerigan, "Şimdi sektörün bu (deneme) aşamasından çıkıp bir dijital varlığın gerçekten hareket ettiğini ve karşı tarafın buna karşılık gerçek parayla ödeme yaptığını görme talebini görüyoruz. Kontrollü bir şekilde de olsa önümüzdeki yıl bu aşamaya geçiyoruz" dedi.