Telegram CEO'nun gözaltına alınmasının ardından, Toncoin'de 2,9 milyar dolarlık değer kaybı

Telegram Messenger LLP ile bağlantılı olan ve popüler bir blok zinciri projesinin dijital varlığı olan Toncoin, CEO Pavel Durov'un Paris'te gözaltına alınmasının ardından büyük bir değer kaybı yaşadı. Blok zinciri projesi The Open Network'ün (TON) tokeni olan Toncoin, Durov'un suç amaçlı kullanılmasını önlemek için gerekli adımları atmamakla suçlanması üzerine yüzde 20'den fazla düşüş yaşadı ve piyasa değeri yaklaşık 2,9 milyar dolar azaldı.

Toncoin, Pazartesi sabahı yüzde 17'dan fazla bir kayıpla 5,67 dolardan işlem gördü. Durov'un gözaltına alınması, 900 milyon aylık kullanıcıya sahip Telegram ile bağlantılı olan TON projesinde büyük bir belirsizliğe yol açtı. Telegram ve TON arasındaki güçlü bağlar, TON'u kripto dünyasında büyük bir beklentiyle takip edilen projelerden biri haline getirmişti.

Telegram'ın CEO'su olan milyarder Pavel Durov, Dubai merkezli şirketin Avrupa yasalarına uyduğunu ve saklayacak hiçbir şeyi olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Telegram, özellikle kripto topluluğu arasında popüler olan bir platform olmasına rağmen, hükümetler tarafından içerik denetimi konusunda eleştiriliyor.

Telegram'ın rekabetçi konumunu zayıflatacak her şeyin TON için olumsuz

Hedge fon DACM'nin kurucusu Richard Galvin, Durov'un gözaltına alınmasının Telegram üzerinde uzun vadede nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti. Galvin, TON-Telegram ilişkisinin temel çekiciliğinin Telegram'ın geniş kullanıcı tabanına kripto işlevselliği sunabilmesi olduğunu ve Telegram'ın rekabetçi konumunu zayıflatacak her şeyin TON için olumsuz olacağını söyledi.

Toncoin’in fiyatı geçen yıl üç kattan fazla artarak büyük bir başarıya imza atmıştı, ancak Durov’un gözaltına alınmasıyla yaşanan bu değer kaybı, kripto dünyasında şok etkisi yarattı. TON blok zincirinde kilitli varlıkların değeri bu yıl 1,1 milyar dolara ulaşmışken, şimdi 667 milyon dolara geriledi. Toncoin’in mevcut piyasa değeri ise yaklaşık 14,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Telegram ve TON destekçileri, Durov’a olan desteklerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. TON'un sosyal medya hesabı, #FreePavel ve #FREEDUROV etiketlerini paylaşarak Durov’a destek verdi ve logosunu "Direniş Köpeği" olarak değiştirdi. Ancak, kripto dünyasındaki bu dalgalanmaların gelecekte TON ve Telegram üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor.