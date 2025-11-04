Tether CEO’su Paolo Ardoino: Türkiye’nin geleceği parlak, dijital ekonomide öncü olacak

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether’in CEO’su Paolo Ardoino, Lugano’da düzenlenen Plan B Forum’da 2025 yılını “dönüm noktası” olarak tanımlayarak, Tether’in yatırım vizyonu ve 2026 hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın, Bitcoin ve arazi yatırımlarına hız verdiklerini belirten Ardoino, “Bu yatırımlar bizim için yalnızca finansal strateji değil; aynı zamanda olası ekonomik dalgalanmalara karşı bir sigorta” dedi.

“Güney Amerika’da tarım için mükemmel topraklar var. Brezilya, Arjantin ve Uruguay bu açıdan öne çıkıyor. Ne olursa olsun toprak değerini korur çünkü hepimizin besine ihtiyacı var. Aynı zamanda İsviçre’de 100 tondan fazla fiziksel altına sahibiz. Altın fiyatlarının sürekli rekor kırması, küresel ekonominin belirsizliklerle dolu bir döneme girdiğini gösteriyor.”

Tether CEO’su Paolo Ardoino’nun Plan B Forum 2025 kapsamında yaptığı açıklamalar, yalnızca küresel finans çevreleri için değil, dijital ekonomiye yön veren ülkeler için de önemli sinyaller taşıyor. Ardoino’nun Türkiye’ye dair olumlu değerlendirmeleri, dijital para ekosisteminde Türkiye’nin yükselen konumuna dikkat çekiyor.

“Türkiye, inovasyon ve ticaretin merkezi olmaya aday”

Türkiye’ye özel değerlendirmelerde bulunan Ardoino, ülkenin dijital ekonomide büyük fırsatlara sahip olduğunu vurguladı:

“Türkiye bağımsız kararlar alabilen bir ülke ve bu çok önemli bir avantaj. Avrupa, yapısal olarak yavaş bir ilerleme kaydederken Türkiye’nin hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiğini görüyoruz. Coğrafi konumuyla Akdeniz ticaretinin giriş kapısında yer alıyor. Genç, dinamik bir nüfusu ve dijitale yakın bir kültürü var. Bu da onu geleceğin ticaret ve inovasyon merkezi haline getiriyor. Üç ila on yıl içinde bu potansiyelin somut sonuçlarını göreceğiz.”

ABD’de şeffaflık ve adil rekabet dönemi başladı

Ardoino, ABD’de yürürlüğe giren Genius Act’in stablecoin piyasasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

“Bu yıl Washington’da iki ay geçirdim ve yasa yapıcılarla doğrudan görüştüm. Fonlarımızı Cantor Fitzgerald’da tutuyor, ABD Hazine tahvillerine yatırım yapıyoruz. Piyasayı istikrarlı tutmak için çalışıyoruz. Artık her stablecoin şirketi için adil bir yasal zemin var. Bu gelişme, sektördeki bankaları da kendi dijital para birimlerini geliştirmeye teşvik ediyor. Çeşitlilik, finansal sistemin sağlığı açısından her zaman iyidir.”

Ardoino ayrıca, “ABD ekonomisine net pozitif katkı sağlıyoruz. Tether yalnızca bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda doların küresel stabilitesini destekleyen bir güç” ifadelerini kullandı.