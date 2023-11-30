Tether ve Bitfinex, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebine itiraz etmeyecek

Tether ve Bitfinex şeffaflığa olan bağlılıklarını vurgulayarak, bu yılın başlarında Coindesk tarafından sunulan New York Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebine karşı itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Tether ve Bitfinex, şeffaflık ilkesine olan duyarlılıklarının kayıtları tamamen açıklamak anlamına gelmediğini belirtirken, kabul edilen kurumsal prosedürlerden farklı bir strateji izlediklerini ifade etti. İki şirket konuya dair detaylı açıklamalarda bulundu.

Sektörümüzde şeffaflığın öncü şirketleri olarak biliniyoruz

“NY FOIL talebine ilişkin endişeler olmasına rağmen, Tether ve Bitfinex olarak FOIL talebine daha fazla itiraz etmeyeceğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Bu konudaki endişeleri göz önüne alarak bu kararı verdik. Kararımız şeffaflık ilkesine olan bağlılığımızdan ve gizlenecek hiçbir bilgimizin olmadığına dair inancımızdan kaynaklanıyor.

New York Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIL) talebi ile ilgili olarak, çeşitli medya kuruluşlarından hatalı raporlar geldiğini gözlemledik. Gazeteciler ve düzenleyici makamlarla, etik raporlama standartlarına uygun, veri gizliliği sınırlarına saygı göstererek yapıcı bir şekilde etkileşim kurmayı sürdürüp daha yüksek ahlaki standartlar belirleyerek örnek bir davranış göstermeyi amaçlıyoruz.

Belgelerin kamuya açıklanmadan önce detaylı bir şekilde incelenmesi ve işlenmesinin de önemli olduğuna inanıyoruz. Şeffaflığın tüm belgelerin sınırsız bir şekilde kamuya açıklanması anlamına gelmediğini düşünüyor, Bitfinex ve Tether olarak sektörümüzde şeffaflığın öncü şirketleri olarak biliniyoruz. İtibarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürürken, FOIL talebine itiraz etmeme kararımız ile şirket içindeki iş uygulamalarına ve şeffaflığa olan bağlılığımızı da güçlendiriyoruz.”