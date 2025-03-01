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Trump 7 Mart'ta 'ilk' kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta düzenlenecek ilk kripto zirvesinde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek dijital varlıklar için düzenleyici çerçeveyi ve inovasyon fırsatlarını tartışacak.

Haber Merkezi
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Trump 7 Mart'ta 'ilk' kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 Mart Cuma günü ilk kez bir kripto zirvesine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın "kripto sektörünün önde gelen kurucuları, CEO'ları ve yatırımcılarının yanı sıra Başkan'ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu üyelerinin de yer alacağı" toplantıda konuşma yapacağı belirtildi.

Etkinlik Beyaz Saray'da düzenlenecek ve Crypto Czar David Sachs başkanlık edecek" denildi.

Ayrıca, "yönetimin net bir düzenleyici çerçeve sağlamaya, yeniliği mümkün kılmaya ve ekonomik özgürlüğü korumaya kararlı olduğu" ifade edildi.

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